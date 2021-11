Terracciano o Dragowski? Le sensazioni in vista dell’Empoli

Sono passati quasi due mesi dall’ultima partita di Bartlomiej Dragowski con la maglia della Fiorentina. Nei minuti finali della partita contro il Napoli, il portiere polacco ha rimediato un brutto infortunio muscolare che l’ha messo ai box.

Spazio dunque a Pietro Terracciano, che ha giocato le ultime sei partite della Viola con risultati positivi, con l’unica piccola macchia dell’errore contro la Juventus in occasione del gol vittoria di Cuadrado.

Negli ultimi giorni, Dragowski è tornato ad allenarsi in gruppo: l’ex Jagellonia, però, non sta ancora partecipando alle partitelle e per questo la sua presenza nel derby contro l’Empoli è in forte dubbio. Possibile, se non probabile, che al Castellani tocchi nuovamente a Terracciano.