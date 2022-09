Terracciano o Gollini? Per ora vince il primo, ma in futuro arriverà un terzo… dalla Primavera

Tra i dubbi che circolano in casa Fiorentina, c’è la mancanza di un punto di riferimento in porta: non esiste un titolare fisso, è lotta a due tra Pierluigi Gollini e Pietro Terracciano. E se il primo era arrivato a Moena molto entusiasta e ottimista, oggi si trova a rincorrere il classe 1990, che sta vincendo la sfida di nervi.

Nonostante ciò, come riporta La Nazione, non sono da dimenticare quegli errori contro il Verona nati dai piedi del numero 1 viola. La lotta è ancora aperta, ma attenzione alla prospettiva, dove la Fiorentina ha già le idee chiare. Firenze sentirà parlare presto di Tommaso Martinelli, nonché il convocato più giovane non solo a Moena, ma di tutti i ritiri di Serie A. Classe 2006, 194 cm, titolarissimo in Primavera e protagonista di meravigliose prestazioni: lo aspetta un futuro roseo.