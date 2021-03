Terracciano: “Perdere così fa male ma è il segnale che possiamo giocarcela con tutti. Non dobbiamo guardare la classifica ma…”

Nel post partita di Fiorentina-Milan ha parlato ai canali social viola il portiere Pietro Terracciano. Queste le sue parole: “Abbiamo approcciato la partita subito bene contro un avversario forte. Fa male perdere così. Penso che abbiamo dato una grande dimostrazione di forza e unione. Mi dispiace per Dragowski, spero non sia nulla di grave. Il mio compito è quello di farmi trovare pronto. Sapevamo che avremmo fatto una bella partita, perché quando giochi con certe squadre le prestazioni vengono da sole.

E ancora: “Ripeto, rimane l’amarezza per la sconfitta ma è anche il segnale che ce la possiamo giocare con tutti. Non dobbiamo guardare la classifica e affrontare ogni partita con il coltello tra i denti. Alla ripresa ci sarà subito un match fondamentale contro il Genoa e ci vogliamo far trovare pronti”