Terracciano pone le basi per la vittoria, Jovic inzucca…e Kouame fa tribolare Italiano. Il giocatore di cervello che manca alla Fiorentina

Semifinale conquistata. Bene, anzi benissimo così. L’obiettivo della Fiorentina era questo ed è stato raggiunto. Però mancare il tre a zero e subito dopo prendere gol in contropiede e rianimare un Toro ormai boccheggiante è veramente una fesseria. Anzi, è la dimostrazione che alla squadra viola manca un giocatore di cervello e di esperienza che sappia guidare la squadra nei momenti delicati, nel bene e nel male. Ci penserà il prossimo mercato… o no?

Terracciano – 8 – Due parate determinanti nei primi due minuti. Le basi per il successo le mette lui.

Jovic – 7 – Inzucca in rete nell’unica occasione che gli viene offerta. Confeziona un assist per Kouame, che spreca.

Kouame – 4 – Saltella come una gazzella (scusate la rima) ma invece che impensierire gli avversari fa tribolare Italiano.

