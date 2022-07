Terracciano: “Quest’anno sarà come giocare due campionati: attenzione alla differenza tra andata e ritorno. Cremonese? Non sarà facile, avrà l’entusiasmo della promozione”

Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della società durante il ritiro di Innsbruck. In questa seconda parte dell’intervista il giocatore ha espresso le sue opinioni sulla stagione che sta per iniziare e sull’esordio con la Cremonese. Sentite cosa ha detto:

“Quest’anno sarà particolare perché si tratterà di affrontare due mini campionati. Potrebbe succedere che i risultati nel girone di andata avranno poco valore rispetto al ritorno, dato che passerà tanto tempo tra i due. Le difficoltà le abbiamo già avute e superate lo scorso anno, grazie alla forza di questo gruppo”.

Sulle amichevoli: “Stiamo facendo la preparazione tattica, poi più in là scenderemo nei dettagli. Faremo amichevoli impegnative in un periodo della stagione in cui le gambe non sono ancora al 100%. Vediamo quali saranno le risposte che daremo anche se si tratta comunque di calcio d’agosto“.

Sull’esordio in campionato: “Di solito le neopromosse danno sempre qualcosa di più nelle prime giornate. La Cremonese avrà l’entusiasmo da Serie A e avendo poco da perdere daranno il tutto per tutto. Le partite poi sono tutte difficili”.