Terracciano: “Rosati è fantastico, aiuta me e tutto il gruppo. I cori razzisti di Bergamo mi hanno colpito, ma anche… Il ritorno con la Juve? Noi vogliamo fare la partita”

Nell’ultima parte della lunghissima intervista a Radio Bruno Pietro Terracciano ha parlato del rapporto coi compagni, dell’attacco della squadra, del tema del razzismo e ancora sugli obiettivi stagionali della Fiorentina, in particolare sul ritorno con la Juve. Di seguito tutte le sue risposte:

“Il legame più forte ce l’ho con Rosati. E’ una persona fantastica per il gruppo: dà una grossa mano a tutti noi. Sono il primo a chiedergli dei consigli perchè mi aiuta a crescere. Personalmente con i portieri sono sempre stato bene”.

“Abbiamo giocatori veramente forti: c’è poco da dire. Il nostro attacco può avere un momento in cui fa più fatica a segnare, ma anche solo con gli assist si può dare un contributo”.

“Sui cori di Bergamo non voglio generalizzare su tutta la tifoseria. In quel momento ti toccano, ma magari ti danno anche una spinta per far meglio. E’ iniziata e finita lì e ho cercato di lasciare un messaggio. Se lo rifaranno, mi scivoleranno addosso come allora”.

“La nostra forza è andare in campo per vincere sempre. Il risultato dell’andata contro la Juventus deve farci ragionare poco. Qualunque fosse stato il risultato, saremmo andati lo stesso a Torino per fare la partita e vincere“.