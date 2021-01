Terracciano: “Siamo un’ottima squadra anche se la classifica non è all’altezza, si sta creando un bel gruppo. Con Dragowski…”

Dopo il rinnovo del contratto, ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il portiere viola Pietro Terracciano: “Ribery? Non solo è un grande giocatore ma anche persona molto positiva. Il mio rapporto con Dragowski è stato ottimo fin da subito. Sia con lui che Brancolini: c’è amicizia e ci aiutamo. La Fiorentina di quest’anno? Per me siamo un’ottima squadra anche se la classifica non è all’altezza. Siamo sulla strada giusta per risalire, si sta creando un gruppo importante”.

