Terracciano: “Sono davvero emozionato e orgoglioso del rinnovo del contratto. Grazie Fiorentina, continuerò a dare il massimo”

Tramite il proprio profilo Instagram, il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha espresso tutta la sua felicità per il rinnovo del contratto con il club viola: “Sono davvero emozionato e orgoglioso nel poter annunciare di aver prolungato il mio rapporto con la maglia viola e Firenze fino al 2023. Grazie di cuore Fiorentina, continuerò come sempre a dare tutto me stesso per i tuoi colori”.

