Terracciano: “Sono felice della mia continuità: questo è il mio momento migliore. C’è grande merito del mister, ma tutto l’ambiente è coinvolto”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato a Radio Bruno del momento che sta vivendo in maglia viola. Ecco un estratto della sua intervista:

“ Se è il miglior periodo della mia carriera? Sicuramente è il periodo più felice per me. Ovviamente, nessuno è contento di star fuori. Sono felice di aver trovato questa continuità, ci speravo anche quando stavo in panchina. Sono felice, soprattutto perchè la squadra ottiene risultati”.

E sulla stagione della Fiorentina ha dichiarato: “È un periodo positivo. Abbiamo iniziato la stagione con un nuovo progetto e non era scontato far bene da subito. Siamo stati bravi noi: c’è grande merito del mister. Tutto l’ambiente è coinvolto, questo si nota ed è forse l’aspetto più positivo”.