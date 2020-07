Terracciano super, ma non distogliamo lo sguardo dalla realtà: ecco perchè la Fiorentina non può cedere Dragowski

Da ieri mattina si susseguono voci su una promozione di Terracciano a titolare da parte della Fiorentina. Normale dopo le ottime prestazioni fornite dal portiere, compresa l’ultima contro la Roma. Eppure, bisogna stare attenti a non dare giudizi affrettati. Terracciano è perfetto, ma come numero dodici. Affidabile quando chiamato in causa, legato alla maglia, chiocchia preziosa per i giovani. Ma Dragowski ha dei margini di crescita impressionanti, e non possono essere sprecati. La Fiorentina ha in casa il potenziale portiere per i prossimi cinque anni, il che le permetterebbe di non dover più sprecare denaro in quel ruolo. I soldi, anzi, potranno arrivare da Lafont che tra un anno rientrerà dal prestito. Pradè e Barone avranno tanti ruoli da sistemare, su cui investire milioni ed energie. Motivo per il quale sarebbe insensato rivedere anche i portieri, che sono perfetti così. Dragowski titolare, Terracciano riserva eccezionale. Forse una delle coppie migliori della Serie A, e di solito le cose buone non si cambiano.

5 1 vote Article Rating