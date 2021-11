Terracciano tiene in panca Dragowski: Sono cambiate le gerarchie?

Pietro Terracciano sta diventando un punto fermo della Fiorentina. Bartłomiej Drągowski continua a svolgere sedute miste, cioè in parte in gruppo e in parte no, saltando la classica partitella di chiusura.

Così scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio, confermando il fatto che sabato al Castellani tra i pali ci sarà uno degli ex di spicco del derby toscano. Non è solo una questione di condizione fisica, viene specificato sul quotidiano sportivo, ma adesso anche di gerarchie riviste e aggiornate che sono comunque già entrate in gioco.