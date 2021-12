“Terracciano trasmette tranquillità a tutto il reparto arretrato. Dragowski mi ha deluso: credevo fosse pronto per il salto di qualità e invece…”

L’ex portiere dell’Empoli Daniele Balli è intervenuto così a Lady Radio parlando del delicato dualismo tra i due portieri della Fiorentina: “Conosco bene sia Dragowski che Terracciano visto che ad Empoli li vedevo dal vivo. Terracciano è un portiere che trasmette tranquillità e serenità a tutto il reparto arretrato. Anche fuori dal campo è perfetto per qualsiasi soluzione. Da Dragowski invece mi aspettavo che entro breve tempo fosse pronto per il salto di qualità, proiettato magari verso i grandi palcoscenici e invece mi ha deluso. Tuttavia la Fiorentina può stare serena, visto che il portiere italiano sta facendo bene e sono contento per lui”.