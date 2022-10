Terracciano: “Vittoria fondamentale, non meritiamo la classifica che abbiamo adesso. Ho il fuoco dentro anche quando vado in panchina”

Il portiere della Fiorentina Pietro Terracciano, protagonista nella partita di oggi contro lo Spezia con alcune parate strepitose, ha commentato a DAZN la vittoria dei viola: “Si tratta di una vittoria fondamentale e importantissima, sapevamo che eravamo in ritardo. Avevamo bisogno di vincere partite come quella di oggi e dobbiamo continuare così. Sono sempre stato orgoglioso di me stesso, ma oggi dobbiamo essere orgogliosi di tutti tifosi che ci hanno seguito. Siamo un gruppo importante e non meritiamo di stare in questa posizione di classifica. Il mister vuole sempre vincere, non soltanto questa contro il suo passato in particolare. E anche noi vogliamo sempre la vittoria

E alla domanda sul dualismo con Gollini risponde così: “Non ho mai avuto bisogno di stimoli per far bene il mio lavoro. Ho il fuoco dentro anche quando sto in panchina”.