Terracciano: “Vogliamo far meglio di quest’anno. Iachini ha lavorato sodo. Il rigore non c’era ma…”

Il portiere della Fiorentina, Pietro Terracciano è intervenuto a Radio Bruno parlando della ripresa post covid: “E’ stata una boccata d’ossigeno per tutti. Ci manca la gente allo stadio, l’importante è che stiamo tornando alla normalità”.

E su Iachini: “Io l’ho saputo tramite il comunicato, sono contento perchè il mister è ottimo, ha lavorato sodo. Si è creato un rapporto importante tra il mister e la squadra”

E sulla difesa: “Si, penso sia sotto gli occhi di tutti. Abbiamo lavorato tanto anche prima del lockdown, penso che il lavoro che stiamo facendo è importante. Quando si fa così bene bisogna dare merito a tutti”.

E sui tifosi: “L’affetto della gente è importante. Ho lavorato sodo per arrivare a questo momento. Sono contento per quello che sto facendo”.

E sul rigore: “Non voglio far polemica. Per me non c’era. C’è la sensazione che stia diventando uno sport meno di contatto rispetto a prima. Per i difensori è veramente difficile. La sensazione è bisogna stare attenti sempre. Il calcio è anche questo, ovvero contatto”.

E sul “miglior dodici”: “Non mi sono mai sentito un dodicesimo, perchè come atteggiamento è quello di allenarmi al massimo. Può far piacere che ci sia la stima, quando vado in campo non mi sento il dodicesimo”.

E sul ruolo: “La mia generazione ha fatto la gavetta. Firenze è arrivata nel momento giusto della mia carriera. Ci sono stati momenti difficili. Quello fa parte della crescita di un giocatore”

E sulla fine di stagione: “Vogliamo far meglio di quest’anno. Sarà diverso. Finire così ci dà consapevolezza”.

Sulla stanchezza: “Abbiamo affrontato un mese tosto. So che ci sono esigenze di calendario e noi ci metteremo a disposizione. Bisognerà fare dei sacrifici e li faremo. Una settimana in più di recupero può dare una mano”.