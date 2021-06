“Terrei Milenkovic e Pezzella perché non è facile trovare difensori buoni sul mercato. Lirola? Merita una seconda occasione”

L’ex giocatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Lady Radio: “Milenkovic e Pezzella sono due ottimi calciatori, non è semplice trovare difensori centrali buoni sul mercato. Quest’anno entrambi sono venuti a mancare sia sotto l’aspetto della personalità che del rendimento, però io li terrei entrambi. Certo, nel caso dovrebbero avere la giusta mentalità e non quella dell’ultima stagione”.

E poi ha aggiunto: “Lirola a me è sempre piaciuto. Non ha fatto vedere le cose di Sassuolo, però merita di essere valutato con un nuovo allenatore. Callejon? Uno come lui nello spogliatoio non può fare che bene, chissà che con un modulo più adatto a lui non possa contribuire alla causa viola”.