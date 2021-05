Terzic di ritorno a Firenze: il serbo è destinato ad una nuova cessione

Dopo una prima stagione difficile alla Fiorentina, Aleksa Terzic ha trovato finalmente lo spazio voluto all’Empoli. Il terzino serbo ha giocato ventuno partite nella squadra di Dionisi, nonostante un infortunio alla caviglia che l’ha tenuto fuori per più di un mese. Scaduto il prestito, è tornato a Firenze ma difficilmente ci sarà posto per lui nella Viola di Gattuso.

Secondo quanto riportato da empolichannel.it, filtra ottimismo per un possibile ritorno di Terzic ad Empoli anche nella prossima stagione. Il presidente Corsi è al lavoro con Pradé e Barone per un prolungamento del prestito: in tal senso, avrebbe avuto segnali positivi dalla dirigenza della Fiorentina che vorrebbe valutarlo in Serie A.