Terzic e Zurkowski, la coppia che ha convinto l’Empoli e Corsi vorrebbe richiederli alla Fiorentina

La sponda Empoli ha fatto comodo alla Fiorentina nell’ultimo anno e mezzo per ospitare sia Szymon Zurkowski che Aleksa Terzic, protagonisti poi la stagione scorsa della promozione in A sotto la guida di Dionisi. Cambiata la panchina, con il ritorno di Andreazzoli, ma da parte azzurra l’intenzione di puntare su di loro ci sarebbe ancora. La società viola ad oggi non avrebbe le idee così chiare su di loro, in attesa ovviamente della parola di Italiano ma il presidente Corsi vorrebbe riportarli a Empoli, per una soluzione che potrebbe comunque sorridere anche alla Fiorentina, qualora ci fosse la volontà di valutarli in massima serie.