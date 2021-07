Terzic: “Il mio sogno è quello di giocare con la maglia della Fiorentina, voglio dimostrare di meritarla. Italiano chiede a noi terzini di restare alti, è una novità per me”

All’evento di questa sera al Viola Village di Moena era presente anche il terzino serbo Aleksa Terzic alla sua seconda stagione inviala dopo il prestito all’Empoli della passata stagione.

Queste le sue parole: “Mi piace molto questo ritiro. Abbiamo fatto tanto, stiamo lavorando duro e vogliamo continuare cosi. Si respira veramente una bella aria. siamo una bella squadra, siamo uniti. Quando qualcuno ha bisogno c’è sempre qualcuno che ti aiuta. Italiano vuole che i terzini siano sempre alti, questo per me è qualcosa di nuovo. Io voglio dimostrare di poter stare in questa squadra”.

Poi aggiunge “Il mio sogno? Spero di fare tanti gol e tanti assist, ma il primo pensiero è quello di riuscire a giocare in prima squadra”.