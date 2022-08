Terzic: “Jovic è uno che fa gol in tutti i modi. Milenkovic? Mi ha insegnato tanto, diciamo sempre che a Firenze ci sentiamo a casa”

L’esterno sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic ha parlato così ai canali ufficiali del club: “Abbiamo lavorato tanto in questo ritiro, soprattutto con la palla e questo ha aiutato i nuovi a integrarsi velocemente. Per me è il quarto anno qui, ho conosciuto tanti giocatori, siamo come una famiglia. Se ti serve qualcosa, tutti sono disponibili ad aiutarti sia in campo sia fuori. Jovic? Lo conosco dai tempi della Stella Rossa, poi abbiamo fatto percorsi diversi. Sono sicuro che a Firenze possa tornare quello dell’Eintracht, è uno che sa fare gol in tutti i modi”.

E poi ha aggiunto: “Il rapporto col mister è ottimo, a volte si arrabbia ma fa parte del gioco. Io sono giovane e ho bisogno di lavorare sodo per migliorare. Da me Italiano vuole che lo ascolti, che faccia esattamente ciò che mi chiede. Inizio della stagione? Siamo pronti, in queste amichevoli non abbiamo dato il meglio perché siamo molto stanchi e anche il caldo non ha aiutato”.

E infine: “Da quando sono qui sono cresciuto davvero tanto, sono arrivato molto giovane e ho imparato qualcosa da ognuno dei miei compagni. Credo che in campo si vedano i risultati del mio lavoro, io vivo per il calcio e credo che solo così si possano ottenere risultati. Milenkovic e Nastasic? Sono due ragazzi che mi hanno aiutato molto. Soprattutto Nikola è arrivato giovane come me ed è cresciuto tanto, devo solo imparare da lui. A Firenze ci sentiamo come a casa”.