Terzic: “La Fiorentina è una grande squadra, a Firenze posso solo imparare. Milenkovic è il nostro leader”

Il difensore della Fiorentina Aleksa Terzic, a ATV, ha parlato anche della sua avventura al club gigliato: “La Fiorentina è una grande squadra, sono contento di essere venuto qui da giovane a imparare tutto il necessario per diventare un professionista. In un ambiente come quello di Firenze, puoi capire quanto devi concentrarti sulla tua carriera e le responsabilità da assumerti.

Su Milenkovic e Jovic ha aggiunto: “Nikola il nostro leader, lui è un grande lavoratore e una grande persona. Con Jovic ci frequentiamo e aiutiamo a vicenda”.