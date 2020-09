Terzic: “Mi ispiro a Kolarov e Marcelo. L’Empoli…me l’ha consigliato Zurkowski”

Riparte da Empoli l’avventura italiani di Aleksa Terzic. L’esterno sinistro è stato prestato ai ‘cugini’ dalla Fiorentina al pari del centrocampista Szymon Zurkowski. “Arrivo ad Empoli – dice Terzic – con una grande voglia di far bene. Sono felice di essere qui, in un club che ha una storia importante alle spalle e dove sono passati tanti grandi giocatori. A chi mi ispiro? Se penso al mio ruolo dico Kolarov e Marcelo, due grandi giocatori. Il mio pensiero però è solo ad allenarmi giorno dopo giorno al meglio, migliorare e crescere”.

Poi aggiunge: “Ho scelto l’Empoli perché sono convinto che in questo momento possa essere la squadra giusta per farmi crescere. E poi me lo ha consigliato anche Zurkowski“.