Terzic: “Non abbiamo realizzato i nostri sogni, ma sono orgoglioso perché abbiamo dato il massimo. Ci aspetta un’altra finale, dobbiamo continuare a lottare”

Il terzino della Fiorentina Aleksa Terzic ha espresso sul suo profilo Instagram tutto il suo rammarico per la finale di Coppa Italia persa ieri sera contro l’Inter

Di seguito le sue parole: “Mi dispiace che non siamo riusciti a realizzare i nostri sogni, ma sono orgoglioso della mia squadra perché tutti abbiamo dato il massimo e lottato fino all’ultimo minuto. Un’altra finale ci aspetta dobbiamo continuare a lottare. Grazie tifosi viola, siete stati fantastici come sempre. Non molliamo mai”.

Di seguito il post originale di Terzic: