Terzo acuto di fila per la Fiorentina e ora si materializza anche la top four. Risultati e classifica Primavera

Classifica parziale, in attesa delle altre gare del turno, ma classifica pur sempre molto interessante per la Fiorentina Primavera che oggi col Pescara ha ottenuto la sua terza vittoria di fila in campionato, dopo quelle con Sassuolo e Verona. La squadra viola è salita a quota 10 e attualmente al quarto posto, in piena zona play-off, in attesa delle ultime partite della sesta giornata:

Spal-Genoa 1-3

Sassuolo-Torino 1-1

Lecce-Milan 1-2

Sampdoria-Cagliari 5-3

Inter-Verona 3-0

Fiorentina-Pescara 2-1

Napoli-Atalanta

Roma-Empoli

Juventus-Bologna

Classifica: Roma, Genoa 13, Inter 11, Fiorentina 10, Napoli, Juventus 9, Atalanta, Empoli, Cagliari, Spal, Torino 8, Sampdoria 7, Lecce 6, Milan, Sassuolo 5, Bologna, Pescara, Verona 4.