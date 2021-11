Terzo ko consecutivo per la Fiorentina Femminile: la Roma vince 1-0

Momento no per la Fiorentina Femminile di Patrizia Panico, quest’oggi è infatti arrivata la terza sconfitta consecutiva in campionato. Dopo quelle contro Milan e Inter le ragazze viola perdono nuovamente in trasferta: a Roma, contro le giallorosse di Alessandro Spugna, al novantesimo il risultato finale è 1-0 per le padrone di casa. Decisiva una rete di Serturini al 7′ del secondo tempo.

Adesso il campionato osserverà una sosta e si tornerà a giocare il 4 Dicembre., quando la Fiorentina ospiterà in casa Pomigliano. In queste settimane di stop saranno molti i nodi da sciogliere: gli obiettivi saranno quelli di recuperare alcuni elementi della rosa da tempo in infermeria e risolvere le grandi lacune difensive della squadra. In questa stagione infatti, nelle nove giornate giocate finora, le ragazze viola hanno subito almeno un gol in tutte le uscite ufficiali.