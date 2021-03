Tesoretto viola: i soldi già incassati e quelli che potrebbero rimpinguare le casse del club di Commisso”

Facendo un po’ i conti in tasca alla Fiorentina, andiamo a vedere le ultime cessioni importanti fatte dal club di Commisso, partendo da Veretout e Simeone. I due giocatori sono partiti rispettivamente destinazione Roma e Cagliari nell’estate 2019, quella dell’arrivo a Firenze di Commisso. I riscatti la Fiorentina li ha incassati la scorsa estate, quella del 2020. Rispettivamente 16 e 15 milioni di euro.

Poi ci sono Chiesa e Pedro. Per il primo prestito oneroso biennale 10 milioni di euro, 3 milioni questa estate, 7 la prossima e poi diritto di riscatto a 40 milioni che facilmente si trasformerà in obbligo, oltre ad ulteriori 10 milioni di bonus, per un totale che ammonta a 60 milioni di euro per l’ex 25 viola. Pedro invece porterà nelle casse della Fiorentina ben 14 milioni, che il Flamengo pagherà in 6 rate da poco più di 2 milioni per i prossimi tre anni. Pagato a suo tempo 11 milioni dalla Fluminense, il brasiliano porterà una plusvalenza di circa 3 milioni nelle casse gigliate.

Poi ci sono i possibili partenti, giocatori che probabilmente lasceranno Firenze nella prossima estate. Partendo dal presupposto che il prezzo di un giocatore lo fa il mercato, probabile sarà l’addio di Milenkovic. Tanti club della Premier League hanno messo gli occhi sul giocatore, Commisso ha fissato il prezzo del serbo a 40 milioni di euro. Vedremo se Liverpool o le due squadre di Manchester saranno disposte ad accontentare il patron viola. Poi c’è il capitano viola: per Pezzella il discorso è un po’ diverso. Lo scorso ottobre stava per lasciare la Fiorentina, destinazione Milan, poi non se ne fece più nulla e il capitano viola è rimasto. Stagione sottotono, possibile una sua cessione visto che il suo contratto scade la prossima estate 2022. La valutazione del difensore argentino si aggira poco al di sopra del 10 milioni di euro.

Per ultimo Lafont: una sola stagione a Firenze, poi due stagioni al Nantes, la scorsa e quella corrente. Il club francese vanta il diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Difficile che lo eserciterà visto che ad oggi il club transalpino è terzultimo. Più facile che torni a Firenze e che venga dirottato altrove. Dalla sua cessione ci si può ricavare poco più di 12 milioni, visto che è un portiere del 99.

A quanto ammonta dunque il tesoretto viola se le cose andranno come detto sopra? L’assegno si aggira intorno ai 170 milioni di euro. Soldi che non saranno interamente disponibili subito, la prossima estate per intendersi, ma che sono di fatto entrate garantite per le casse del club. Il bottino è discreto e servirà senz’altro a Commisso per avviare una vera e propria rivoluzione al termine di questa stagione.