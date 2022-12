Questo pomeriggio sono scese in campo a Sesto Fiorentino per un test amichevole Fiorentina e Spezia Primavera. Ampia vittoria dei ragazzi di Alberto Aquilani, che vantavano anche una categoria di vantaggio sugli avversari. La partita è finita 4-1 per i viola, che sono andati a segno con Capasso, Denes, Gori e Atzeni. Da evidenziare come i gol di Denes e Gori siano arrivati su calcio di rigore.

Un buon test per la Fiorentina in vista del ritorno in campo ufficiale contro la Roma in campionato.