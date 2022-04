Testa alla Juventus ma uno sguardo anche verso la Salernitana. I tifosi granata: “Proviamoci”

Mentre la Fiorentina in serata giocherà a Torino per conquistare il pass verso la finale di Roma, anche la Salernitana alle 18.45 scenderà in campo per disputare il recupero contro l’Udinese. I prossimi avversari dei gigliati in campionato ricercano il secondo successo consecutivo dopo quello di Genova, aspettando poi la gara di domenica contro la squadra di Italiano. E’ partita infatti anche la vendita per la sfida interna con la Fiorentina: la società ha abbassato il prezzo dei biglietti in tutti i settori. Oggi sono stati già staccati circa 1600 ticket con netta prevalenza per il settore curva Sud.

Intanto in città e in provincia sono stati esposti striscioni di sostegno, un messaggio rivolto alla squadra, alla dirigenza, allo staff tecnico e a tutto l’ambiente affinché si combatta fino alla fine. Nonostante la salvezza sia un sogno al limite del possibile, il messaggio dei tifosi granata è chiaro: “Proviamoci”.