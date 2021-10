Thiago Motta recupera completamente tre pedine in vista della partita contro la Fiorentina

Sul sito ufficiale dello Spezia è apparso il report dell’allenamento odierno della squadra bianconera in vista della Fiorentina. Sono tornati ad allenarsi completamente in gruppo Erlic, Sala e Kiwior, che ieri avevano svolto con il resto dei compagni solo una parte della sessione.

Domani mattina prevista la rifinitura per i prossimi avversari viola, che poi partiranno alla volta di Firenze.

Questo il comunicato ufficiale: “Seduta mattutina per le Aquile a Follo, che domani partiranno per Firenze in vista del match di domenica alle 15:00 contro la Fiorentina allo stadio ‘Artemio Franchi’. Riscaldamento, lavoro tecnico-tattico e situazioni offensive, questo il programma di Thiago Motta nell’antivigilia della partita. Rientrati regolarmente in gruppo Erlic, Sala e Kiwior. Domani mattina prevista rifinitura a Follo“.