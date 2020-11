The show must go on: tra la Prima e i ritorni

The show must go on. No, non è solo una splendida canzone dei Queen. The show must go on è anche un forte monito per la Fiorentina e per Cesare Prandelli. Dopo la schietta intervista del Presidente Rocco Commisso a Lady Radio, infatti, gli animi si sono subito surriscaldati.

Divisioni, commenti, pensieri. Tutto giusto e inevitabile. Ma ora lo show deve continuare, per forza. La Fiorentina e i suoi giocatori, infatti, domenica si troveranno davanti il Benevento e l’unico pensiero ammesso sono i tre punti.

Non c’è polemica che tenga, la migliore risposta al recente e duro periodo vissuto è la vittoria. In tutto questo, inoltre, c’è la Prima di Cesare Prandelli, un fatto da non sottovalutare.

Ma “the show must go on” tra le emozioni del ritorno, sebbene lo stadio vuoto, un Pezzella rientrato in gruppo e un Dusan Vlahovic che scalpita. Ha ragione Commisso quando predica unità. Questo è il fatto.

Dopo il cambio in panchina, le positività, le bolle rotte serve unione. Andare avanti. E Prandelli la troverà grazie al quadrato Capitan German Pezzella che, con la sua presenza, porta sicurezza. E chissà, inoltre, che Vlahovic non diventi il simbolo della rinascita viola nella stagione più dura a livello sanitario.

Lo show deve continuare.