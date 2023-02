Theo Hernandez: “Sta tornando il vecchio Milan. C’è la Champions, ma vogliamo pensare alla Fiorentina”

Il terzino del Milan Theo Hernandez ha parlato anche della prossima sfida in campionato contro la Fiorentina dopo la vittoria per 2-0 in casa contro l’Atalanta. Il primo gol è nato da un suo tiro, poi rimbalzato sul palo e sulla schiena di Musso prima di insaccarsi. Queste le sue parole a Dazn:

“Per me è stato gol mio, lo conto come mio. Abbiamo passato un periodo complicato, ma stiamo tornando il Milan di prima. Ora la Champions, certo, ma prima pensiamo alla prossima sfida di campionato con la Fiorentina“