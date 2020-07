Thereau e la Fiorentina da oggi si dicono addio

Tre anni. Cyril Thereau è stato alla Fiorentina la bellezza di tre anni, però non si può dire di certo che abbia lasciato il segno. Eppure la sua avventura in viola non era iniziata male con 5 reti realizzate fino alla partita contro il Torino del 18 marzo 2018. Da lì in poi si sono praticamente perse le sue tracce. E’ andato sempre più al margine del gruppo e non ha trovato più spazio. La scorsa estate la società aveva provato a rescindere il proprio contratto con lui, offrendo una buonuscita e il cartellino gratis, ma il francese non ha accettato la proposta arrivando alla scadenza naturale dell’accordo da separato in casa. Scadenza che è arrivata con la fine di giugno: da oggi Thereau è libero e non sappiamo se continuerà ancora a giocare oppure smetterà definitivamente.

