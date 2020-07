Thereau: “La Fiorentina è deludente? Ognuno ha quello che si merita, non è una squadra da Europa. Chiesa? Che errore non venderlo l’anno scorso”

Da pochi giorni ex viola, dopo tre anni di permanenza, Cyril Thereau ora può parlare e lo fa a ruota libera, sulla Fiorentina di ora e su quella del recente passato. Così a TMW: “Io posso sempre guardarmi allo specchio. Tenermi fuori è stata una scelta societaria. Con il mio procuratore abbiamo fatto una proposta per fare la risoluzione, loro non hanno voluto accettare. Ho fatto quello che dovevo fare. A Firenze stavo bene. Per andare in Belgio devo far spostare anche la mia famiglia. E oggi voglio privilegiare la qualità della vita. Mio figlio ha undici anni, non è semplice cambiare scuola e farsi nuovi amici. Al momento, sinceramente, non sto cercando niente. Come detto, privilegio la qualità della vita. Per ora le proposte non mi hanno convinto, non è una questione finanziaria. Stagione deludente viola? Si ha sempre ciò che si merita. Se non tratti bene la gente poi arriva quello che meriti. Di fatti concreti ce ne sono pochi. La Fiorentina non è una squadra che può lottare per l’Europa al di là di quello che si dice. Servono calciatori per lottare per questo traguardo. In Italia le squadre forti sono tante. Per l’Europa serve un organico più competitivo. La squadra comunque ha buoni calciatori. Ma i tifosi meriterebbero qualcosa di grande. Chiesa? Non venderlo l’anno scorso è stato un errore. Ho vissuto una situazione del genere al Chievo: avevo ricevuto un’offerta e la società non mi ha fatto partire. Poi non riuscivo più ad essere me stesso. Quando qualcosa si rompe diventa difficile. Doveva andar via prima. Federico ha qualità, dà sempre il cento per cento perché è un professionista, ma poi quando arrivano offerte che ti distraggono, se non parti, diventa tutto più difficile”.

0 0 vote Article Rating