Thereau: Mai detto che la Fiorentina si è allenata lunedì e martedì

Nel corso della mattinata è uscita un’intervista rilasciata da Cyril Thereau al quotidiano francese La Provence, ripresa da Fiorentinanews.com. (LEGGI QUI) Il calciatore della Fiorentina ci ha contattati per chiarire di essere stato chiaramente non capito bene da colui che lo ha intervistato e di non avere mai detto che la squadra si sia allenata lunedì e martedì scorso (particolare importante in questo momento).