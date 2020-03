Thereau: “Mentre tutta Italia era in casa, la Fiorentina si è allenata regolarmente e ora siamo tutti reclusi. Così io non posso vedere nemmeno mio figlio”

Non ha giocato nemmeno un minuto nel corso di questa stagione. Fin da subito è stato messo fuori rosa dalla Fiorentina. Però Cyril Thereau in questo momento è costretto a seguire lo stesso il programma di isolamento e quarantena che si è reso indispensabile dopo la positività al coronavirus di alcuni suoi compagni. L’ex giocatore di Chievo e Udinese racconta a La Provence: “Mentre l’Italia si era chiusa in casa, lunedì e martedì scorso ci siamo allenati normalmente e ora non possiamo più lasciare la nostra casa. Dato che ci sono stati casi positivi siamo obbligati ad osservare 15 giorni di reclusione…e io non posso nemmeno vedere mio figlio”.

Thereau: Mai detto che la Fiorentina si è allenata lunedì e martedì