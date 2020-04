Su Instagram è andato in scena un siparietto davvero divertente che ha visto coinvolto Cyril Thereau. Oggi l’attaccante della Fiorentina, in scadenza di contratto a fine stagione, ha festeggiato il suo 37esimo compleanno e ha risposto agli auguri della pagina Instagram ‘Calciatori Brutti‘: “Siete pronti per un nuovo video?“. Il riferimento, naturalmente, non può che essere al video a luci rosse che negli scorsi mesi è diventato virale. Ecco il post: