Thiago Motta non la prende bene: “Ora ci aspettiamo le scuse dell’arbitro, come successo ad altre società”

Un Thiago Motta infuriato quello che ha parlato dell’arbitro Fabbri in conferenza stampa, dopo la sconfitta all’ultimo secondo contro la Roma:

“Per il rigore e quello che è successo oggi, mi aspetto le scuse come successo ad altre società. Il rosso ad Amian? La manata in faccia, secondo l’arbitro è stata giallo. L’arbitro mi ha chiesto che se quando giocavo mi piaceva prendere le manate in faccia. Dopo ho avuto modo di parlarci e io gli ho detto, con grande rispetto, che io ho perso una finale di Champions per una simulazione come ha fatto il giocatore della Roma”.