Thiago Motta si presenta allo Spezia: “Italiano ha fatto un gran lavoro ma adesso ci sono io. Parlerò con Erlic…”

Quest’oggi è stato il giorno di Thiago Motta allo Spezia. l’ex tecnico del Genoa dovrà rimpiazzare Vincenzo Italiano ormai approdato alla Fiorentina di Rocco Commisso. Queste un’estratto della presentazione assieme al ds ligure Riccardo Pecini: “Ringrazio il direttore per le sue parole. Italiano ha fatto un grande lavoro e ora ci sono io, penso di cercare di migliorare la squadra, aumentare il livello del club e questa è la nostra priorità. Italiano faceva un calcio propositivo, in cui si cercava di avere iniziativa ed è quello che rappresenta la storia di questo club, la gente che viene allo stadio va rispettata così come la storia del club che racconta che lo Spezia deve avere l’iniziativa. È una sfida interessante che prendo con grande responsabilità, cercando di fare il meglio per il nostro obiettivo. Come sarà lo Spezia di Thiago Motta? Non è lo Spezia di Thiago Motta, è lo Spezia di tutti. Cercherò di fare del mio meglio e vedrete che faremo. Piano piano miglioreremo, abbiamo il ritiro per introdurre il modo in cui vogliamo giocare ma adesso non posso dirti come entreremo in campo. La nostra impronta sarà sempre un gioco collettivo, quello che ho vissuto e imparato. Non vedo altre strade per costruire una squadra, cercheremo di affrontare ogni partita portandola a nostro favore. Se ho in programma un colloquio con i giocatori significativi? Sì, proveremo a tenere i migliori con noi. Erlic è uno di questi, vedremo a fine mercato cosa accadrà perchè sappiamo tutti che nel calcio fino all’ultimo giorno può succedere qualcosa. La nostra idea è mantenere i migliori in rosa”.