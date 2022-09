Thiago Motta si presenta: “Ho avuto pieno rispetto per Mihajlovic, ha fatto la storia del Bologna. Contro la Fiorentina vi dico cosa ho visto”

Il nuovo allenatore del Bologna è stato presentato quest’oggi alla città emiliana, richiamando l’ultimo successo dei rossoblù contro la Fiorentina. Thiago Motta ha espresso anche un pensiero per il suo predecessore, sentite:

“Sono orgoglioso di essere qui, di allenare il Bologna. Però rispetto le decisioni degli altri (commentando la questione De Zerbi, che non ha accettato per rispetto di Sinisa Mihajlovic). Per Mihajlovic ho pieno rispetto, fa parte della storia del Bologna”.

Poi sulla vittoria di domenica: “Il Bologna ha fatto una buona partita contro la Fiorentina, una squadra forte. Dopo aver preso gol c’è stata una grande reazione, ho fatto i complimenti ai ragazzi dicendo di proseguire così. A venire qui mi hanno spinto la storia del Bologna e la squadra che abbiamo. E poi quando ho visto le infrastrutture ho capito che abbiamo tutto per fare un bel lavoro”.