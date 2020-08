Thiago Silva e i contatti con la Fiorentina. Una richiesta che ha raffreddato tutti

36 anni è vero, ma ancora tanta classe e tanta presenza in campo. Thiago Silva si sta confermando come uno dei centrali difensivi migliori a livello mondiale. Ciò nonostante, la situazione con il Psg non è cambiata: contratto in scadenza e rinnovo che non è una priorità per i parigini.

In sostanza è uno svincolato. Al suo entourage nelle scorse settimane hanno chiesto informazioni la Fiorentina e il Tottenham. Un affare che non è certamente economico per chi ha intenzione di intraprenderlo perché il brasiliano guadagna 7 milioni di euro netti a stagione e non ha intenzione di scendere molto al di sotto da questa cifra. Per questo motivo i contatti con i viola si sono raffreddati.