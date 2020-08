Thiago Silva e quel desiderio a tinte rossonere che può “dar fastidio” a Commisso

Un club di Serie A seguirà con molto interesse la finale di Champions: la Fiorentina. Non è un mistero l’interesse dei viola per Thiago Silva tanto da avanzare già una prima offerta al giocatore. Secondo Sky Sport, Thiago Silva vorrebbe riallacciare i rapporti con il club rossonero, tornare nel luogo dove ha mostrato il meglio del suo repertorio. Sarebbe il giusto lieto fine alla sua carriera ma la Fiorentina non intende mollare la presa con Commisso che farà un ulteriore tentativo pur di convincere il brasiliano ad indossare i colori viola.

