Thiago Silva-Fiorentina, il contatto c’è stato! Ma la richiesta d’ingaggio del difensore è altissima

Il contatto c’è stato. Un Thiago Silva in scadenza di contratto è un’ipotesi troppo invitante per non essere valutata. Senza contare che Daniele Pradè l’estate scorsa è riuscito nel miracolo di portare in maglia viola un campione come Franck Ribery, che si liberava dal Bayern Monaco. La Fiorentina, però, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ha subito fatto un passo indietro quando ha saputo che il campione brasiliano pensa a un contratto di tre anni a dieci milioni netti a stagione. Su queste basi neppure Rocco Commisso può competere.

