Thiago Silva: “Ho scelto il Chelsea perché volevo andare in una squadra che potesse vincere più trofei possibile”

Il difensore Thiago Silva, cercato anche dalla Fiorentina in questa sessione di mercato, ha parlato ai canali ufficiale del Chelsea spiegando i motivi che l’hanno portato a scegliere la squadra inglese: “Sono venuto qui perché il Chelsea è una squadra fantastica e uno dei più grandi club del mondo. Ciò che mi motiva, giorno dopo giorno, è la fame di vincere tutto ciò che è alla mia portata. Arrivando in Premier League, il mio obiettivo principale è conquistare lo scudetto e sono certo che lotteremo per questo. La squadra è davvero forte, abbiamo un grande allenatore e sono venuto qui per contribuire in ogni modo possibile, per assicurarci di avvicinarci il più possibile al raggiungimento di questi obiettivi. Questo è ciò che mi motiva: scendere in campo per vincere, vincere e vincere ancora. Non penso ad altro”.

