Thiago Silva: “Il mio futuro? Ho detto al mio agente di…”

Vicino allo svincolo, ma da finalista della Champions League. Strano il momento che sta vivendo il difensore del PSG, Thiago Silva. Sul brasiliano la Fiorentina ha sondato il terreno nelle scorse settimane, cercando di portare a casa un rinforzo (e che rinforzo) a costo zero, almeno come cartellino. Sul suo futuro l’ex Milan però non si è sbilanciato tantissimo: “Ho detto al mio agente di lasciarmi tranquillo, almeno in questo momento – ha dichiarato a Sky – poi dovremo sederci insieme e prendere la decisione che sia migliore per me”.

