Thiago Silva, la Fiorentina ci prova e chiede lumi all’entourage del giocatore

La prova della difesa della Fiorentina contro il Brescia non è stata certo esaltante. In materia di retroguardia, il club viola ha chiesto informazioni al Psg su Thiago Silva, scrive La Nazione, in particolare se c’era o meno la volontà di rinnovare il contratto al brasiliano, che è in scadenza.

I dirigenti gigliati si sono poi rivolti all’entourage del difensore per capire se c’era la possibilità di trovare un accordo per ripetere una seconda operazione Ribery ad un anno di distanza. Si continua a trattare.