“Thiago Silva? Preferirebbe giocare in Inghilterra”. Arriva un’indiscrezione negativa per la Fiorentina

Thiago Silva? Preferirebbe giocare in Inghilterra. Arriva dall’edizione brasiliana del portale Goal.com l’indiscrezione, negativa in chiave Fiorentina, sul futuro del centrale in scadenza di contratto con il Psg.

Everton, Tottenham e Wolverhampton hanno già mostrato interesse per il 35enne, ex Milan che per il momento non ha alcuna intenzione di tornare in patria. Silva

vorrebbe infatti restare in un campionato europeo per preparare al meglio i Mondiali del 2022.

La Fiorentina ha sondato il terreno per capire se sia possibile fare un’operazione che ricordi molto da vicino quella fatta con Ribery nell’estate 2019.