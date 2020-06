Thiago Silva “rinnova” con il PSG, mentre Cavani fugge prima del finale di stagione

L’annuncio era nell’aria, ma oggi lo ha confermato lo stesso allenatore del PSG Tuchel in conferenza stampa: Thiago Silva rinnoverà con il Paris Saint Germain fino ad agosto. Il suo contratto infatti scadeva a giugno e non gli avrebbe permesso di giocare la fase finale di Champions League (il campionato francese è stato annullato ndr). Queste le parole dell’allenatore del PSG sul difensore brasiliano: “Thiago rimarrà nostro capitano fino alla fine. Non è per nulla un giocatore normale e dobbiamo godercelo. Sono molto felice abbia rinnovato per questi ultimi due mesi”.

Altri giocatori del club francese invece hanno preferito andarsene subito, lasciando di fatto la squadra prima di aver concluso la stagione. Tra di loro anche l’attaccante Edinson Cavani.