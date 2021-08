Thorsby cambia il numero di maglia, ma la motivazione è davvero curiosa

Il centrocampista della Sampdoria Morten Thorsby si è contraddistinto la scorsa stagione per le sue buone prestazioni in maglia blucerchiata ma non solo. Il norvegese infatti, al di fuori del rettangolo di gioco, è da sempre impegnato nella battaglia ambientalista. Per sensibilizzare la gente alla difesa del pianeta ha deciso di cambiare il proprio numero di maglia, passando dal 18 al 2, per una motivazione ben precisa. La spiega lo stesso giocatore a NRK:

“Per sensibilizzare l’opinione pubblica sugli Accordi di Parigi, secondo i quali vi sarebbe l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura sulla Terra al di sotto dei 2 gradi. In realtà, l’obiettivo è regolato preferibilmente al di sotto di 1,5 gradi, ma era difficile da indossare sulla maglia. So che questo non crea un cambiamento in sé, ma l’obiettivo è creare consapevolezza sull’argomento, e quindi ho pensato che potesse essere una cosa carina da fare”.