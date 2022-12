Thuram alla fine potrebbe davvero arrivare in Serie A: un club italiano studia il colpo a parametro zero

Marcus Thuram, figlio d’arte e attaccante del Borussia Mönchengladbach, in passato è stato uno dei nomi accostati alla Fiorentina. Il calciatore, il cui contratto scadrà nel 2023, è però ormai finito nel mirino di grandi club europei, tra cui anche alcuni italiani.

Secondo Tuttosport, infatti, al momento in prima fila per Thuram ci sarebbe il Napoli. Il direttore sportivo azzurro Giuntoli sta studiando il colpo a parametro zero, con l’interno di sostituire un Lozano sempre più prossimo all’addio.