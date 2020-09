Thuram e quel filo che lo lega a Chiesa ma la Fiorentina continua a sondare il terreno

Uno dei sogni viola per l’attacco è Marcus Thuram, punta talentuosa del Borussia Monchengladbach e protagonista alla prima stagione in Bundesliga con 10 reti, dopo le 9 in Ligue 1 dell’anno precedente con il Guingamp. Attaccante classe ’97 e figlio d’arte, Thuram è uno dei punti di forza dei tedeschi però e questo ne rende molto difficile l’arrivo, vista anche la qualificazione in Champions degli ultimi avversari europei della Fiorentina (parliamo di oltre 3 anni fa, ahinoi). La Nazione ne parla anche in relazione al rappresentante del giocatore, quel Mino Raiola con cui è in via di definizione l’affare Bonaventura, soprattutto in caso di addio di Chiesa. A quel punto la pista Thuram potrebbe davvero accendersi.

0 0 vote Article Rating