“Ti hanno spezzato le ali ma sei un leone. Ti sei logorato il fegato ma non hai perso il sorriso, sono fiera di te”. La splendida dedica della moglie a Castrovilli

Sul proprio profilo Instagram Rachele Risaliti ha commentato con un lungo ed accorato messaggio il ritorno in gruppo del marito Gaetano Castrovilli con la Fiorentina. L’ex Miss Italia ha voluto esprimere la sua soddisfazione per l’evento e raccontare il percorso affrontato. Ecco le sue parole: “Siamo arrivati anche a questo grande giorno.

Sembra ieri quando dopo poco che avevamo rialzato la testa, ti hanno spezzato nuovamente le ali, ma tutte le cose che accadono hanno il loro perché…

Dedizione,determinazione, sacrificio e amore per il tuo lavoro sono le parole che ti hanno accompagnato fin da subito, fin da quel brutto giorno 16.04.2022.

Rivedo ancora i tuoi grandi pianti, ma non scorderò mai le tue parole

“Nessuno mi fermerà,diventerò ancora più forte” e così è stato perché solo chi ti ha vissuto ha capito il grande leone che sei.

In poco tempo hai recuperato nonostante il bruttissimo infortunio, ti sei logorato il fegato guardando tutte le partite da casa o seduto vicino alla tua squadra, ma sempre con il sorriso sulla bocca, non perdendo mai il tuo obiettivo”.

“E oggi è il grande giorno, quello che sembrava lontano e non potesse arrivare mai.

Un grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuti, un grazie a tutta la Fiorentina,i dottori, a Simo e a Stefano che è entrato a far parte della nostra vita insieme alla sua splendida Famiglia in punta di piedi, un grazie ai tuoi procuratori, un grazie alla nostra famiglia, un grazie alla nostra bimba pelosa, un grazie agli amici, un grazie a tutti coloro che in questo periodo ti hanno aiutato a superare tutto questo molto velocemente.

Ma il grazie più importante va a te stesso amore mio, io sono pronta a tornare la tua prima tifosa…

Sono così FIERA DI TE, adesso da oggi inizia davvero un nuovo capitolo

Vola alto, ad maiora

Ti amo”